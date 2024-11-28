В Ростовской области ветеринары пытаются спасти кота, которого заживо едят опарыши

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В Ростовской области ветеринары пытаются спасти кота, в организме которой поселились опарыши. Об этой страшной истории рассказала директор местного приюта Юлия Адимова.Жители Сальского района обратились в приют за помощью для кота с сильно поврежденными лапами и спиной. Из-за полученных травм начался процесс гниения, и в теле животного завелись опарыши. Неравнодушные местные жители сообщили Юлии, что кот пряталась в автомобильных скатах на улице Одесской.Юлия рассказала, что животное обнаружили волонтеры. Личинки, которые можно было снимать горстями с открытых участков кожи, пожирали кошку изнутри. Зоозащитница Елена, немедленно отправила животное в ближайшую ветеринарную клинику. Врачи отметили, что раны сильно воспалены и для начала необходимо провести тщательную очистку. В случае ухудшения здоровья может потребоваться операция по удалению поврежденной кожи.Специалисты ветеринарной клиники начали с тщательной обработки ран, удаляя опарышей и очищая пораженные участки. В ветклининке сообщили, что это крайне важно для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.