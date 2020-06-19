Неизвестные жестоко избили кошку в Ростове-на-Дону, и в ее ранах появились личинки

В донской столице произошел ужасный случай человеческой жестокости. Неизвестные живодеры жестоко избили кошку, ее раны загноились, и в них вывелись личинки.Вопиющее происшествие случилось в роще на проспекте Шолохова, неподалеку от дома № 209. Ростовчанка услышала жалобное мяуканье и сразу побежала выяснять, что случилось. Она обнаружила израненную черную кошку, которую неизвестные подонки жестоко избили и бросили умирать. В ранах кошки завелись личинки, которые заживо пожирали несчастное существо. Местная жительница отвезла животное в ближайшую клинику в надежде, что врачи смогут спасти пострадавшую.В ветеринарном учреждении выяснилось, что живодеры били четвероногую тяжелым предметом. Они сломали ей одну лапу, а также повредили голову. Врачам пришлось долго промывать раны, чтобы избавиться от появившихся там опарышей.Как давно кошка находится в таком состоянии, неизвестно. Ветеринары лечат животное, но чтобы спасти его, необходимы большие затраты.Нашедшая кошку девушка просит всех неравнодушных перевести средства по следующим реквизитам: 4276 5210 1225 4599 (Игорь). Сейчас питомцу необходима любая помощь, и от вас может зависеть его дальнейшая судьба.