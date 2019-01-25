В Шахтах на Хабарова эвакуировали людей из-за угрозы взрыва



Из-за угрозы взрыва в Шахтах на Хабарова эвакуировали людей. Сообщение о заминировании торгового центра поступило около 21 часа 28 января.



На место ЧП прибыли все экстренные службы города. Спасатели эвакуировали людей из торгового центра и жителей близлежащих домов. Саперы в свою очередь начали обследовать здание.



Сначала на наличие взрывоопасных веществ проверили второй этаж. Сейчас идет работа на первом, где расположены торговые павильоны и супермаркеты.



Всего в нескольких метрах от ТЦ находится дом № 16, где 14 января произошел взрыв. В результате ЧП погибли пять человек.