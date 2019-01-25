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В Шахтах на Хабарова эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В Шахтах на Хабарова эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Из-за угрозы взрыва в Шахтах на Хабарова эвакуировали людей. Сообщение о заминировании торгового центра поступило около 21 часа 28 января.

На место ЧП прибыли все экстренные службы города. Спасатели эвакуировали людей из торгового центра и жителей близлежащих домов. Саперы в свою очередь начали обследовать здание.

Сначала на наличие взрывоопасных веществ проверили второй этаж. Сейчас идет работа на первом, где расположены торговые павильоны и супермаркеты.

Всего в нескольких метрах от ТЦ находится дом № 16, где 14 января произошел взрыв. В результате ЧП погибли пять человек.

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