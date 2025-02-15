В Ростове на место падения обломков беспилотника прибыли взрывотехники

Фото: Donday.

В Ростове на месте падения обломков беспилотника работают взрывотехники. В ночь на 15 февраля в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома по адресу: переулок Ермака, 34. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Территория вокруг дома оцеплена.Исполняющий обязанности главы администрации города Александр Скрябин поручил организовать для жителей тёплые помещения и питание в случае необходимости. На месте происшествия оперативно работают службы реагирования, включая специалистов по газу, который был отключён.Напомним, что за прошедшую ночь над территорией донского региона были сбиты девять беспилотников.