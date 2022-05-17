Самым высокооплачиваемым врачом Ростова стал глава ГБСМП и депутат гордумы Александр Пономарёв

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Главный врач МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону» и депутат гордумы Ростова Александр Пономарев стал самым высокооплачиваемым врачом города. По данным 2021 года, в месяц главврач ГБСМП зарабатывает более 200 тысяч рублей.Второе место - у главврача «Клинико-диагностического центра "Здоровье"» Игоря Абояна. В среднем его ежемесячная зарплата в прошлом году составляла более 196 тысяч рублей.Тройку самых высокооплачиваемых врачей города замыкает главврач городской больницы № 20 Ваган Саркисян - 156,2 тысячи рублей в месяц. На тысячу рублей меньше получает главный врач МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко г. Ростова-на-Дону» Дмитрий Сизякин. В прошлом году его зарплата в месяц составляла чуть более 155 тысяч рублей.Самая маленькая зарплата среди медиков-руководителей у главного врача МБУЗ «Городская поликлиника № 9 г. Ростова-на-Дону». По данным 2021 года, в месяц Елена Коваленко зарабатывает чуть более 62 тысяч рублей.Самым высокооплачиваемым врачом в Ростовской области оказался главврач Областного консультативно-диагностического центра. В прошлом году Дмитрий Бурцев получал 189 тысяч рублей. Это больше на 11 тысяч рублей, чем у главврача ГБСМП Ростова.