Депутат гордумы Ростова стал главным врачом БСМП



Больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону возглавил Александр Пономарев. Об этом говорится на сайте администрации города.



Александр Пономарев является выпускником Ростовского мединститута. С 1994-го по 2002 год он занимал должность сердечно-сосудистого хирурга Ростовской областной клинической больницы. С 2002-го по 2014 год он трудился сердечно-сосудистым хирургом в отделении БСМП. Он также возглавлял отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы.



Пономарев – депутат городской думы шестого созыва. Он является председателем комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения.