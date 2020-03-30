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Депутат гордумы Ростова стал главным врачом БСМП

Депутат гордумы Ростова стал главным врачом БСМП
Больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону возглавил Александр Пономарев. Об этом говорится на сайте администрации города.

Александр Пономарев является выпускником Ростовского мединститута. С 1994-го по 2002 год он занимал должность сердечно-сосудистого хирурга Ростовской областной клинической больницы. С 2002-го по 2014 год он трудился сердечно-сосудистым хирургом в отделении БСМП. Он также возглавлял отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы.

Пономарев – депутат городской думы шестого созыва. Он является председателем комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения.

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