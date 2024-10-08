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На Ростов 8 октября обрушились мощные магнитные бури

На Ростов 8 октября обрушились мощные магнитные бури
На Ростов обрушились магнитные бури 8 октября. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары атаковали Землю еще 7 октября. Они достигли по силе уровня G3. Такая же ситуация сложилась и на следующий день. Пик активности случился в 09:00 – бури достигли уровня G2. Шторм продолжится до 12:00.

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Чтобы этого избежать, не следует перетруждаться. Кроме того, необходимо отказаться от жирной пищи и кофе.

Напомним, в октябре ожидается мощный период магнитных бурь. Пик придется с 10 по 12 октября, а также 22 и 23 октября.
Фото: Rostov.ru
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