С середины августа и до конца года в центре Ростова ограничат движение



В Ростове ограничат движение в центре города. Схема движения меняется на улице Максима Горького. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.



Ограничение вводится из-за строительства многоэтажного жилого дома на улице Максима Горького, 120. С 12 августа до 31 декабря на этом участке будет закрыт проезд транспорта по правой полосе на период въезда-выезда строительной техники.



Кроме того, в связи с прокладкой газопровода с 7 по 29 августа будет частично ограничено движение по правой полосе улицы Красноармейской на участке от проспекта Кировского до Журавлева.