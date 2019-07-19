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С середины августа и до конца года в центре Ростова ограничат движение

С середины августа и до конца года в центре Ростова ограничат движение
В Ростове ограничат движение в центре города. Схема движения меняется на улице Максима Горького. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничение вводится из-за строительства многоэтажного жилого дома на улице Максима Горького, 120. С 12 августа до 31 декабря на этом участке будет закрыт проезд транспорта по правой полосе на период въезда-выезда строительной техники.

Кроме того, в связи с прокладкой газопровода с 7 по 29 августа будет частично ограничено движение по правой полосе улицы Красноармейской на участке от проспекта Кировского до Журавлева.

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