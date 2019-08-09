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На улице Максима Горького в Ростове ограничат движение до конца года

На улице Максима Горького в Ростове ограничат движение до конца года
Фото: molzhaninovskievesti.ru

В Ростове с понедельника, 12 августа, ограничено движение транспорта на улице Максима Горького. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

С этого дня для проезда будет закрыта правая полоса на время въезда и выезда строительной техники. Ограничение вводится до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, движение ограничат на улице Восточной, 2-4. На изменение схемы движения повлияет подключение к тепловым сетям нового дома на улице Максима Горького, 225. Ограничение будет действовать с 18 по 31 августа.

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