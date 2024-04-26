С 27 апреля энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области
Из-за чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы. Об этом 27 апреля сообщили в энергоснабжающей организации Россети-Юг.
В течение 26 и 27 апреля объявлена пожароопасность пятого класса в некоторых районах региона. Речь идет о части Приазовья, Матвеево-Курганского, Куйбышевского районов и северной половины Азовского.
Пожары порой приводят к нарушению электроснабжения. А раз риск их возникновения увеличился, специалисты перешли на особый режим работы. Для ликвидации последствий ЧП привлекли 237 бригад из 1,4 тысячи человек и более 500 единиц спецтехники. На случай отключения от сети социально значимых объектов подготовили 47 резервных источников электричества.