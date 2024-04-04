Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы

Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы
В Ростовской области энергетиков перевели на особый режим работы. Об этом сообщили в «Россети-Юг».

Ранее МЧС объявило в донском регионе штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 4 апреля местами в донском регионе пройдут сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Скорость порывов воздушных масс может достигнут 20-22 метров в секунду.

Из-за неблагоприятной погоды энергетиков Дона перевели на особый режим работы. Чтобы ликвидировать последствия, подготовлены 237 бригад. Также подготовлены резервные источники электроснабжения.
Фото: Россети-Юг.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.