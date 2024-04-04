Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы

Фото: Россети-Юг.

В Ростовской области энергетиков перевели на особый режим работы. Об этом сообщили в «Россети-Юг».Ранее МЧС объявило в донском регионе штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 4 апреля местами в донском регионе пройдут сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Скорость порывов воздушных масс может достигнут 20-22 метров в секунду.Из-за неблагоприятной погоды энергетиков Дона перевели на особый режим работы. Чтобы ликвидировать последствия, подготовлены 237 бригад. Также подготовлены резервные источники электроснабжения.