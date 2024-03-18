С 25 марта в центре Ростова ограничат проезд транспорта

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В центре Ростова-на-Дону с 25 марта ограничат проезд транспорта по двум улицам. Об этом предупредили в городской администрации.Водители не смогут проехать по улице Малюгиной от строения №214 (рядом со школой №53) до проспекта Кировского. Участок дороги будет закрыт, как минимум, по 10 сентбяря.Аналогичные ограничения коснутся улицы Варфоломеева. Там трудности с проездом возникнут на отрезке от проспекта Соколова до здания № 214 на улице Малюгиной. Этот отрезок будет не доступен автомобилистам три месяца – по 25 июня.Для водителей организуют двустороннее движение машин по проспекту Чехова, вдоль дома № 105 (рядом с Ростовским ипподромом).Ограничения связаны с работами на теплосети.