Жильцам дома на Нариманова не придется платить за коммунальные услуги

Фото: DonDay.ru.

Жильцов разрушенного дома на Нариманова освободят от платы за коммунальные услуги. Как сообщил первый замглавы администрации Ростова, платежи за свет, воду и отопление аннулируют. Об этом чиновник заявил 1 февраля при встрече с потерпевшими горожанами.ЧП, из-за которого десятки людей лишились крыши над головой, случилось утром 28 января. Накануне вечером там обрушился небольшой участок стены в первом подъезде. Тогда уже жильцов эвакуировали и разместили на ночь в школе № 82. К утру ситуация усугубилась: от дыры в стене пошла трещина вверх, в итоге вниз посыпались кирпичи вплоть до пятого этажа.Ростовчан разместили в маневренном фонде на улице Уланской, 15. Им обещали выплатить компенсацию. А пока люди ждали деньги, им пришло уведомление о необходимости оплатить коммуналку за январь. Горожане задаются вопросом: «Неужели сотрудники коммунальных служб не в курсе ситуации с обрушением аварийной пятиэтажки на Нариманова?».Юрий Овчинников поспешил успокоить собравшихся жильцов. Первый зам сити-менеджера пообещал, что все коммунальные платежи за месяц будут аннулированы.