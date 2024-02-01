Жильцам дома на Нариманова не придется платить за коммунальные услуги
Жильцов разрушенного дома на Нариманова освободят от платы за коммунальные услуги. Как сообщил первый замглавы администрации Ростова, платежи за свет, воду и отопление аннулируют. Об этом чиновник заявил 1 февраля при встрече с потерпевшими горожанами.
ЧП, из-за которого десятки людей лишились крыши над головой, случилось утром 28 января. Накануне вечером там обрушился небольшой участок стены в первом подъезде. Тогда уже жильцов эвакуировали и разместили на ночь в школе № 82. К утру ситуация усугубилась: от дыры в стене пошла трещина вверх, в итоге вниз посыпались кирпичи вплоть до пятого этажа.
Ростовчан разместили в маневренном фонде на улице Уланской, 15. Им обещали выплатить компенсацию. А пока люди ждали деньги, им пришло уведомление о необходимости оплатить коммуналку за январь. Горожане задаются вопросом: «Неужели сотрудники коммунальных служб не в курсе ситуации с обрушением аварийной пятиэтажки на Нариманова?».
Юрий Овчинников поспешил успокоить собравшихся жильцов. Первый зам сити-менеджера пообещал, что все коммунальные платежи за месяц будут аннулированы.