Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жильцам обрушившегося дома на Нариманова нужно заплатить за коммунальные услуги

Жильцам обрушившегося дома на Нариманова нужно заплатить за коммунальные услуги
В Ростове-на-Дону жителям аварийного дома №72/3 на улице Нариманова нужно будет заплатить за коммунальные услуги. Внести платеж нужно будет за период до расселения дома. Начиная с 27 января счета аннулируются.

На встрече с жильцами 11 февраля глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что решение вопроса с оплатой ЖКХ прорабатывается. Не исключено, что для потерпевших будут введены дополнительные меры поддержки.

Напомним, что вечером 27 января из аварийной пятиэтажке эвакуировали 95 человек. Следующим утром в здании обрушился один из подъездов. Жители потеряли сбережения, имущество и документы.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.