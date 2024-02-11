Жильцам обрушившегося дома на Нариманова нужно заплатить за коммунальные услуги

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В Ростове-на-Дону жителям аварийного дома №72/3 на улице Нариманова нужно будет заплатить за коммунальные услуги. Внести платеж нужно будет за период до расселения дома. Начиная с 27 января счета аннулируются.На встрече с жильцами 11 февраля глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что решение вопроса с оплатой ЖКХ прорабатывается. Не исключено, что для потерпевших будут введены дополнительные меры поддержки.Напомним, что вечером 27 января из аварийной пятиэтажке эвакуировали 95 человек. Следующим утром в здании обрушился один из подъездов. Жители потеряли сбережения, имущество и документы.