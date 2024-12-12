Штраф за проезд грузовика по улицам Ростова увеличат в 10 раз

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В Ростове-на-Дону штраф за проезд многотонных машин увеличат в 10 раз. Изменения в ППД начнут действовать с 1 января 2025 года.Если водитель грузового автомобиля проедет под запрещающий знак «Движение грузовиков запрещено», его ждёт штраф в размере не 500, а 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастёт до 10 тысяч рублей.В настоящее время в донской столице действует запрет на въезд грузового транспорта в часы пик — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00Скорее всего это связано с тем, что некоторые автомобилисты грузовых автомобилей игнорируют требование передвигаться по городу в определённые часы.