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С 1 июня запретят въезд грузовиков в Ростов по Каскадной и Днепропетровской

С 1 июня запретят въезд грузовиков в Ростов по Каскадной и Днепропетровской
В Ростове запретят въезд грузовиков со стороны хутора Камышевахи Аксайского района. Ограничение вступит в силу 1 июня.

Запрет будет действовать на улице Каскадной и Днепропетровской. Водители на машинах грузоподъемностью более 3,5 тонны не смогут въехать в город по этим дорогам. Ограничение рассчитано на шесть часов: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 ежедневно.

Ранее стало известно об аналогичных мерах на Зрелищной, Особенной, Сосновой, Щепкинском шоссе, Малом Зеленом кольце, Шолохова, Кумженской и 40 лет Победы.

По информации департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, ограничения связаны с созданием грузового каркаса.
Фото: DonDay.ru.
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