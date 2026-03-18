Рыбак-энтузиаст создал интерактивную карту рыболовных мест Ростовской области

Заядлый рыбак из Ростовской области создал рыболовную карту региона. Об этом сообщает портал DonDay.Среди любителей рыбной ловли в Ростовской области появился новый помощник — интерактивная карта, созданная заядлым рыбаком Сергеем Брониным. Как рассказал Сергей, идея родилась из многолетней практики и желания помочь другим рыбакам ориентироваться в особенностях донских водоемов, особенно во время нерестового запрета.Сергей, занимающийся рыбалкой около десяти лет и активно ведущий свою группу в социальных сетях, посвященную рыбалке в донском регионе, отметил, что ежегодно перед весенним нерестом возрастает интерес к информации о разрешенных и запрещенных местах лова. Большинство попросту не знает, где можно и где нельзя ловить рыбу.- Рыбными местами мы будем делиться со всеми жителями региона», — подчеркнул Сергей. — Кроме того, любой рыбак Ростовской области может прислать нам координаты своего «рыбного» места, и мы внесем их в карту. Такой подход гарантирует, что карта будет постоянно пополняться и оставаться актуальной.Напомним, что с 1 марта на территории Ростовской области действуют ограничения, связанные с нерестовым запретом. С 1 марта по 31 мая рыбалка будет ограничена на ряде ключевых водоемов. Кроме того, с 15 марта введен запрет на вылов тарани и плотвы, а до 15 апреля нельзя ловить щуку, для которой нерестовый запрет был введен еще 15 января. Эти меры необходимы для обеспечения спокойного нереста и сохранения популяций различных видов рыб. В период действия запретов будет усилен контроль со стороны рыбоохраны, правоохранительных органов и общественности. Нарушителям правил грозит административная и даже уголовная ответственность.Именно для того, чтобы рыбаки могли не только находить перспективные места для улова, но и избегать штрафов, Сергей и разработал свою карту. Он собирал информацию самостоятельно, и, вопреки изначальным опасениям, процесс создания карты оказался несложным.В настоящее время в топ-15 рыболовных мест Ростовской области, по мнению рыбаков, уже вошли:• Аксайские плиты (47.250573, 39.868862)• Набережная Ростова (47.215201, 39.721235)• Манычская (47.237618, 40.265601)• Зелёный остров (47.212664, 39.778295)• Старочеркасская (47.233195, 40.037823)• Арпачин (47.231683, 40.186604)• р. Подпольная (47.236440, 40.459283)• Каплица (47.247605, 39.964220)• Рогожкино (47.165054, 39.341755)• Усть-Койсуг (47.150674, 39.566848)• Западные котлованы (47.143328, 39.652692)• Весёловское водохранилище (47.059232, 41.083026)• Цимлянское водохранилище (47.608014, 42.223541)• Мелиховская (47.461390, 40.493063)• Калинин (47.379347, 40.432545)