Рыбак-энтузиаст создал интерактивную карту рыболовных мест Ростовской области
Заядлый рыбак из Ростовской области создал рыболовную карту региона. Об этом сообщает портал DonDay.
Среди любителей рыбной ловли в Ростовской области появился новый помощник — интерактивная карта, созданная заядлым рыбаком Сергеем Брониным. Как рассказал Сергей, идея родилась из многолетней практики и желания помочь другим рыбакам ориентироваться в особенностях донских водоемов, особенно во время нерестового запрета.
Сергей, занимающийся рыбалкой около десяти лет и активно ведущий свою группу в социальных сетях, посвященную рыбалке в донском регионе, отметил, что ежегодно перед весенним нерестом возрастает интерес к информации о разрешенных и запрещенных местах лова. Большинство попросту не знает, где можно и где нельзя ловить рыбу.
- Рыбными местами мы будем делиться со всеми жителями региона», — подчеркнул Сергей. — Кроме того, любой рыбак Ростовской области может прислать нам координаты своего «рыбного» места, и мы внесем их в карту. Такой подход гарантирует, что карта будет постоянно пополняться и оставаться актуальной.
Напомним, что с 1 марта на территории Ростовской области действуют ограничения, связанные с нерестовым запретом. С 1 марта по 31 мая рыбалка будет ограничена на ряде ключевых водоемов. Кроме того, с 15 марта введен запрет на вылов тарани и плотвы, а до 15 апреля нельзя ловить щуку, для которой нерестовый запрет был введен еще 15 января. Эти меры необходимы для обеспечения спокойного нереста и сохранения популяций различных видов рыб. В период действия запретов будет усилен контроль со стороны рыбоохраны, правоохранительных органов и общественности. Нарушителям правил грозит административная и даже уголовная ответственность.
Именно для того, чтобы рыбаки могли не только находить перспективные места для улова, но и избегать штрафов, Сергей и разработал свою карту. Он собирал информацию самостоятельно, и, вопреки изначальным опасениям, процесс создания карты оказался несложным.
В настоящее время в топ-15 рыболовных мест Ростовской области, по мнению рыбаков, уже вошли:
• Аксайские плиты (47.250573, 39.868862)
• Набережная Ростова (47.215201, 39.721235)
• Манычская (47.237618, 40.265601)
• Зелёный остров (47.212664, 39.778295)
• Старочеркасская (47.233195, 40.037823)
• Арпачин (47.231683, 40.186604)
• р. Подпольная (47.236440, 40.459283)
• Каплица (47.247605, 39.964220)
• Рогожкино (47.165054, 39.341755)
• Усть-Койсуг (47.150674, 39.566848)
• Западные котлованы (47.143328, 39.652692)
• Весёловское водохранилище (47.059232, 41.083026)
• Цимлянское водохранилище (47.608014, 42.223541)
• Мелиховская (47.461390, 40.493063)
• Калинин (47.379347, 40.432545)