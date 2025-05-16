Донской заядлый рыбак выловил гигантского толстолоба

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В Ростовской области рыбак Виталий Шульга добыл крупного толстолобика. Это произошло в минувшие выходные.Последнее время Виталий часто ищет именно толстолобика для рыбалки. Он подготовился и отправился на рыбалку. В результате рыбак поймал толстолобика весом десять килограммов. Он признался, что эта вылазка оказалась для него очень эмоциональной. Толстолобики могут быть намного крупнее. Некоторые особи достигают веса до 50 килограммов. Такой улов может обеспечить семью рыбой на несколько месяцев.Виталий использовал прикормку с ароматом газона и травы. Эти и другие советы, а также яркие фотографии с рыбалок он публикует в своих социальных сетях.