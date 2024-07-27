В Ростовской области рыбак поймал в Дону опасную для человека рыбу-иглу

Фото: Сергей Кот.

Рыбак Сергей Кот поймал в реке Дон редкую и опасную рыбу-иглу, а также солнечного окуня. Необычный улов Сергей поймал в июле в хуторе Рогожкино в Ростовской области, сообщает портал Donday.Сергей рыбачит с детства, но даже для опытного рыбака было неожиданностью увидеть на крючке столь редкую для этих мест рыбу-иглу и солнечного окуня.В водоемах Ростовской области солнечный окунь встречается крайне редко. Чаще его можно увидеть в аквариумах. В Европу он попал почти 200 лет назад как аквариумная рыбка, а затем был выпущен в водоемы Франции и Германии. В России солнечный окунь встречается редко, и в Ростовской области его впервые поймали всего пять лет назад. Обычно его можно найти в водоемах Белой Калитвы, Донецка и Каменска.Рыба-игла - не такая редкость для небольших теплых водоемов Ростовской области, но она представляет опасность для человека. Были зафиксированы случаи, когда рыба-игла, выпрыгивая из воды, травмировала пловцов и рыбаков. Если она касается жизненно важных органов, это может привести к гибели жертвы.Известно, что первый смертельный случай от травмы, нанесённой рыбой-иглой, произошел в 1977 году на Гавайях, когда 10-летний мальчик был пронзен в глаз, что привело к травме мозга. В 2014 году во Вьетнаме рыба-игла укусила российского туриста в шею, что привело к параличу из-за оставленных в спинном мозге частей зубов.К счастью, Сергею попался малек рыбы-иглы. Рыбак отпустил его вместе с солнечным окунем обратно в реку.