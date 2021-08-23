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Руководителей молокозавода в Ростовской области будут судить за хищение более 800 млн рублей

Руководителей молокозавода в Ростовской области будут судить за хищение более 800 млн рублей

В Ростове будут судить руководителей кагальницкого молокозавода Дмитрия Фандиенко и Виталия Кизявку. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Общую сумму ущерба правоохранители оценивают в 819 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 25 августа.

По версии следствия, руководители завода присвоили себе более 800 миллионов, которые взяли в банке якобы на закупку сырья. Кроме того, Кизявка обвиняется в легализации 195 миллионов рублей, полученных неправомерным путем.

Дело направлено в суд. Первое слушание пройдет 7 сентября. Бизнесменам грозит до 10 лет лишения свободы.

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