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Бухгалтера таганрогского «Дворца молодежи» будут судить за хищение более девяти миллионов рублей

Бухгалтера таганрогского «Дворца молодежи» будут судить за хищение более девяти миллионов рублей
Бухгалтера «Дворца молодежи» Таганрога будут судить за хищение более девяти миллионов рублей. Женщина могла использовать свое служебное положение, чтобы похитить часть бюджета организации.

По версии следствия, бывшая сотрудница имела доступ к важным финансовым документам и банковским счетам бюджетной организации. Потом со счета организации пропало девять миллионов. Правоохранители подозревают, что ими могла завладеть главный бухгалтер.

Дело по статье «Присвоение денежных средств в особо крупном размере» рассмотрит Таганрогский городской суд. Если вину признают, ей грозит тюремное заключение до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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