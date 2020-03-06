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Экс-депутата гордумы Таганрога будут судить за хищение 235 миллионов рублей

Экс-депутата гордумы Таганрога будут судить за хищение 235 миллионов рублей
Экс-депутата гордумы Таганрога будут судить за хищение 235 миллионов рублей. Артем Екушевский обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Екушевский совершил преступление, когда занимал пост директора компании «Белый двор Т». Он якобы вносил ложную информацию в налоговые декларации. Таким образом руководитель крупной компании не заплатил 235 миллионов рублей.

– Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что с 2014-го по 2019 год Артем Екушевский был депутатом городской думы Таганрога. В частности, он возглавлял комиссию по местному самоуправлению.

ООО «Белый двор» признали несостоятельным в 2017 году. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.

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