Экс-депутата гордумы Таганрога будут судить за хищение 235 миллионов рублей



Экс-депутата гордумы Таганрога будут судить за хищение 235 миллионов рублей. Артем Екушевский обвиняется в уклонении от уплаты налогов.



По версии следствия, Екушевский совершил преступление, когда занимал пост директора компании «Белый двор Т». Он якобы вносил ложную информацию в налоговые декларации. Таким образом руководитель крупной компании не заплатил 235 миллионов рублей.



– Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.



Известно, что с 2014-го по 2019 год Артем Екушевский был депутатом городской думы Таганрога. В частности, он возглавлял комиссию по местному самоуправлению.



ООО «Белый двор» признали несостоятельным в 2017 году. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.