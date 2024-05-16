В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 17 мая

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В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание 17 мая. На сайте донского ГУ МЧС сообщили, что из-за заморозков объявили штормовое предупреждение.По прогнозу синоптиков, во второй половине ночи и утром 17 мая местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-2 градусов.Из-за похолодания на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистам по возможности рекомендуют отказаться от поездок в ночное время.Напомним, что в Ростовской области с 15 мая введен режим ЧС из-за заморозков.