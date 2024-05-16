Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 17 мая

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 17 мая
В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание 17 мая. На сайте донского ГУ МЧС сообщили, что из-за заморозков объявили штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, во второй половине ночи и утром 17 мая местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-2 градусов.

Из-за похолодания на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистам по возможности рекомендуют отказаться от поездок в ночное время.

Напомним, что в Ростовской области с 15 мая введен режим ЧС из-за заморозков.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.