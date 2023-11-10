В ближайшие сутки Ростовскую область накроют заморозки до -4 градусов

Фото: Ростов ру.

Заморозки ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки. Об этом предупредили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным синоптиков, на ближайших выходных по всему региону ожидается похолодание. Ночью и утром местами - туман, а также усиление ветра до 14 метров в секунду.В ночь на субботу температура воздуха опустится до +1…+6 градусов, а при прояснениях ожидаются заморозки до -4 градусов. Морозы придут преимущественно на север региона. А днём прогнозируется до +6...+14.