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В ближайшие сутки Ростовскую область накроют заморозки до -4 градусов

В ближайшие сутки Ростовскую область накроют заморозки до -4 градусов
Заморозки ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки. Об этом предупредили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, на ближайших выходных по всему региону ожидается похолодание. Ночью и утром местами - туман, а также усиление ветра до 14 метров в секунду.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до +1…+6 градусов, а при прояснениях ожидаются заморозки до -4 градусов. Морозы придут преимущественно на север региона. А днём прогнозируется до +6...+14.
Фото: Ростов ру.
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