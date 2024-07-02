Адская жара до +42 градусов ожидается в Ростове с 4 по 6 июля

Фото: Ростов.ру

Жителей Ростова предупредили об экстремальной жаре в конце рабочей недели. С 4 по 6 июля столбики термометров поднимутся до +40...+42 градусов.Людям не рекомендуют выходить на улицу без острой необходимости. Если отсидеться дома или в помещении не получится, стоит взять с собой головной убор и побольше воды. Это поможет избежать теплового удара.На территории региона в течение трех дней будет действовать штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры.