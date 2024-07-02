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Адская жара до +42 градусов ожидается в Ростове с 4 по 6 июля

Адская жара до +42 градусов ожидается в Ростове с 4 по 6 июля
Жителей Ростова предупредили об экстремальной жаре в конце рабочей недели. С 4 по 6 июля столбики термометров поднимутся до +40...+42 градусов.

Людям не рекомендуют выходить на улицу без острой необходимости. Если отсидеться дома или в помещении не получится, стоит взять с собой головной убор и побольше воды. Это поможет избежать теплового удара.

На территории региона в течение трех дней будет действовать штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры.
Фото: Ростов.ру
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