В Ростовской области ограничено движение на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» из-за непогоды

Фото: ДонДей

В связи с ухудшением погодных условий, на участке федеральной трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» в Ростовской области введены ограничения движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Меры по ограничению движения приняты для обеспечения безопасности водителей и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в условиях неблагоприятной погоды. Ограничение затронет участок трассы с 196-го километра, на границе с Волгоградской областью.Автомобилистам, планирующим поездки по данному направлению, настоятельно рекомендуется учитывать эту информацию при построении маршрутов. Следует строго соблюдать предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной внимательности и осторожности на дорогах.Ранее в Ростове-на-Дону из-за непогоды коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.