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Ростовскую область 27 марта окутал туман

Ростовскую область 27 марта окутал туман
На Ростовскую область 27 марта опустился туман. Осадки жители заметили около 05:00.

Белая дымка заполонила улицы и трассу. Очевидцами стали жители Ростова и Азова. Из-за осадков видимость на дорогах снизилась.

Водителям рекомендуют быть аккуратнее. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Фото: Rostov.ru
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