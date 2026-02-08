Авария на скважине оставила поселок Сорговый в Ростовской области без воды на два дня

Фото: Дондей

Жители поселка Соргового Зерноградского района остались без воды из-за аварии на артезианской скважине. Перебои с водоснабжением начались утром 8 февраля.Ремонтные работы планируется завершить 10 февраля. На период устранения неисправности для жителей поселка организован подвоз питьевой воды. Заявки на доставку воды можно оставить по телефону: 8-938-149-65-94.Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в социальных сетях, причиной стала поломка глубинного насоса на скважине по улице Первомайской.В результате инцидента подача воды была ограничена в домах, расположенных по улицам Первомайской, Степной, Победы, Совхозной и Энергетиков.