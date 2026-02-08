Непогода в Ростове: коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

Фото: ДонДей

В связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий все городские коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли в режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города.Согласно прогнозам метеослужб, в период с 8 по 9 февраля на территории города ожидается понижение температуры воздуха, сопровождающееся осадками в виде дождя и снега. Главная опасность, которую несут эти погодные явления, – это возможная гололедица.Представители департамента ЖКХ подчеркнули, что в условиях неблагоприятной погоды значительно возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с работой коммунальных сетей и инфраструктуры. Для предотвращения и оперативного устранения возможных сбоев все экстренные службы города приведены в состояние полной готовности.В связи с этим администрация Ростова-на-Дону обращается к жителям города с настоятельной просьбой соблюдать повышенную осторожность.Ростовчан призывают держаться подальше от временных и легких построек, линий электропередачи, а также высоких деревьев, которые могут представлять опасность при сильных порывах ветра или обледенении.Нельзя парковать личный автотранспорт под деревьями, слабоукрепленными конструкциями и на участках местности, склонных к затоплению или обледенению.Городские власти призывают граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и следовать рекомендациям, направленным на обеспечение их безопасности.