В Ростовской области спасают истощенную енотовидную собаку, пораженную чесоткой

Фото: Виктория Владимировна

Животное, страдающее от тяжелой формы чесотки и истощения, было спасено в Цимлянском районе Ростовской области. Днем 3 февраля к местным жителям пришел истощенный щенок енотовидной собаки, который, по всей видимости, из-за болезни не смог впасть в зимнюю спячку и, обессиленный, вышел к людям.Обеспокоенные состоянием дикого зверька неравнодушные граждане оперативно вызвали ветеринарного врача Викторию Владимирову из Волгодонска. По прибытии на место специалист провела осмотр и диагностировала у животного чесотку. Это коварное заболевание привело к сильному истощению, из-за чего щенок не мог нормально питаться, охотиться и накапливать необходимый для зимовки жир. Истощенный, промокший и тяжело больной зверек находился на грани жизни.- Этот малыш был в очень плачевном состоянии, – рассказывает Виктория Владимирова. – Чесотка полностью измотала его, лишив сил и возможности нормально функционировать. Сейчас ему предстоит серьезное лечение и долгий период реабилитации, требующий как дорогостоящих медикаментов, так и постоянного ухода.Несмотря на тяжесть ситуации, у зверька есть хорошие шансы на выздоровление. Ему уже назначены необходимые препараты, и, что особенно важно, у малыша хороший аппетит. На данный момент щенок активно отъедается, что является обнадеживающим признаком.