Фото: Дондей

Ростовскую область 9 апреля накроют дожди с грозой. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов Гидрометцентра.В этот день метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями. В дневное время в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Местами будет наблюдаться гроза. Также утром вероятно возникновение тумана. Ожидается сильный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. При грозе они усилятся до 12-14 метров в секунду. Дневная температура составит +7...+12 градусов, местами воздух прогреется до +14.