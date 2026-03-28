В ближайшие сутки Ростовскую область накроют дожди. Информация взята из данных синоптиков Гидрометцентра России.В субботу, 28 марта, специалисты прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В этот день осадков преимущественно не предвидится. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +5 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+20 градусов.На следующий день погода будет облачной, но с прояснениями. Местами пройдут умеренные дожди. В ночное и утреннее время в отдельных районах ожидается туман. Прогнозируется умеренный ветер с порывами до 10 метров в секунду. В ночные часы термометры будут показывать +6…+11 градусов. После полудня воздух прогреется до +11...+16 градусов.В первый день рабочей недели местами прогнозируются кратковременные дожди. А днем есть вероятность грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет заметен туман. Порывы ветра составят 6-11 метров в секунду, при грозе - до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет равна +6…+11 градусов. Днем потеплеет до +12...+17 градусов, местами - до +19 градусов.