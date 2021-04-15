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Ростовскую область накроют дожди с градом и грозой

Ростовскую область накроют дожди с градом и грозой
В Ростовской области ожидается дождь с грозой и градом. О непогоде предупредили в МЧС Ростовской области.

По данным синоптиков, 17 апреля в донском регионе ожидаются дожди. В некоторых районах региона прогнозируют сильные ливни с грозой и градом. При этом порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Несмотря на плохую погоду, температура воздуха составит +5…+10 градусов ночью, а днём - до +11…+16 градусов, по востоку - до +19 градусов.

В период дождей с грозой и градом лучше остаться дома. При необходимости стоит опасаться слабозакрепленных конструкций, а во время грозы не стоять под деревьями. В домах лучше отключить электроприборы.

В случае ЧС звоните по номеру: 112.

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