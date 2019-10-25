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Банк «Центр-Инвест» через суд требует от кондитерской фабрики «Мишкино» 1,3 миллиарда рублей

Банк «Центр-Инвест» через суд требует от кондитерской фабрики «Мишкино» 1,3 миллиарда рублей
Фото: viproject.xyz
Банк «Центр-Инвест» обратился в арбитражный суд с иском к кондитерской фабрике «Мишкино». Финансовая организация требует от предприятия погасить долг в размере 1,3 миллиарда рублей.

Согласно материалам дела данная сумма образовалась из восьми кредитов, оформленных с 2012-го по 2019 год. Задолженность фабрика не погасила. В результате сумма основного долга составила около 1,2 миллиарда рублей. Долг по процентам – 42,7 миллиона рублей, пени по просроченным процентам – около 234 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения претензии суд включил 1,3 миллиарда в третью очередь требований кредиторов «Мишкино».

Добавим, что в марте бизнесмен Артур Петросьянц потребовал признать «Мишкино» банкротом. Индивидуальный предприниматель подал иск к предприятию с требованием погасить долг в размере 2,4 миллиона рублей. В мае в отношении компании была введена процедура наблюдения.

Напомним, ООО «Мишкино» было основано в Аксайском районе в 2011 году. Владелец фабрики - депутат Законодательного собрания Ростовской области V созыва Сергей Рызенко. Основной вид деятельности завода – изготовление какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

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