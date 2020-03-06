Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Кредиторы намерены потребовать банкротства компании «Донстар»

Кредиторы намерены потребовать банкротства компании «Донстар»
Кредиторы планируют обратиться в арбитражный суд с требованием признать компанию «Донстар» банкротом. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Решение было принято на собрании кредиторов, которое состоялось в рамках процедуры наблюдения. Кредиторы также будут ходатайствовать на открытии конкурсного производства на предприятии.

Напомним, в сентябре 2019 года в отношении ООО «Донстар» была введена процедура наблюдения. Признать организацию банкротом требовала компания «Торговый дом ВИК». Сообщалось, что «Донстар» задолжал торговому дому почти два миллиона рублей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.