Кредиторы намерены потребовать банкротства компании «Донстар»



Кредиторы планируют обратиться в арбитражный суд с требованием признать компанию «Донстар» банкротом. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Решение было принято на собрании кредиторов, которое состоялось в рамках процедуры наблюдения. Кредиторы также будут ходатайствовать на открытии конкурсного производства на предприятии.



Напомним, в сентябре 2019 года в отношении ООО «Донстар» была введена процедура наблюдения. Признать организацию банкротом требовала компания «Торговый дом ВИК». Сообщалось, что «Донстар» задолжал торговому дому почти два миллиона рублей.