Ростовскому маньяку-убийце вынесли приговор
Южный военный суд вынес приговор Давиду Сарабашяну, обвиняемому в изнасиловании и убийстве нескольких девушек в Ростове. Оглашение решения суда состоялось 14 мая.
Суд признал мужчину виновным по статьям: «Покушение на преступление», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Кража», «Убийство двух и более лиц». Его приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима.
Осуждённый собирается обжаловать приговор.
Напомним, Давид Сарабашян обвинялся в пяти изнасилованиях и убийствах женщин. Первые преступления он совершил в апреле и октябре 2000 года. Будучи военнослужащим, он самовольно покидал часть в Ростове. В безлюдных местах под покровом темноты он нападал на девушек. Первыми жертвами стали 27-летняя и 32-летняя ростовчанки. Надругавшись над девушками, Сарабашян их задушил ремнём.
Таким же образом в 2001 и 2003 годах он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. После двух этих преступлений маньяк надолго затаился и проявил себя только в 2015 году. В марте он напал на 29-летнюю девушку, но ей удалось отбиться и сбежать.
Задержать насильника удалось только после гибели 24-летней жительницы микрорайона Суворовского Маргариты Кузьминовой. Расследование именно её убийства и вывело на след Сарабашяна.