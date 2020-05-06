Ростовскому маньяку-убийце вынесут приговор 12 мая
Южный военный суд вынесет приговор Давиду Сарабашяну, обвиняемому в изнасиловании и убийстве нескольких девушек в Ростове.
Судебное заседание назначено на 14 часов 12 мая.
По версии следствия, первые изнасилования и убийства Сарабашян совершил в апреле и октябре 2000 года. В то время он служил в одной из воинских частей Ростова. Самовольно покинув часть, мужчина напал на двух женщин 27 и 32 лет. Обвиняемый накинул им на шеи ремень, перетащил в безлюдное место, где изнасиловал и задушил.
В 2001 и 2003 годах он также изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. В марте 2015 года мужчина напал на 29-летнюю девушку. Потерпевшей удалось отбиться от преступника и сбежать.
Последней жертвой маньяка стала 24-летняя жительница микрорайона «Суворовский» Маргарита Кузьминова. Сарабашьян расправился с девушкой осенью 2018 года. Расследование её убийства и помогло выйти на след насильника и убийцы.