Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Расправился и сжёг тело: в Ростове вынесли приговор военнослужащему, убившему мужчину в Сочи

Расправился и сжёг тело: в Ростове вынесли приговор военнослужащему, убившему мужчину в Сочи
В Ростове срок получил военнослужащий, убивший мужчину в Сочи. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Никита Ч. получил 18 лет «строгача».

В августе 2018 года он, будучи в Сочи, напал на мужчину. Подсудимый подошёл к автомобилю, в котором он находился, и нанёс водителю несколько ударов ножом. Травмы оказались слишком тяжёлыми, и потерпевший скончался на месте. Тогда Никита Ч. достал автомобилиста из салона машины и оттащил его тело к ближайшей свалке. Он положил на труп шины, несколько предметов одежды и документы, а затем поджег.

Затем злоумышленник сел в авто и уехал. Приговором суда его признали виновным по статьям «Убийство» и «Разбой». Он получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.