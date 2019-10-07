Расправился и сжёг тело: в Ростове вынесли приговор военнослужащему, убившему мужчину в Сочи



В Ростове срок получил военнослужащий, убивший мужчину в Сочи. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Никита Ч. получил 18 лет «строгача».



В августе 2018 года он, будучи в Сочи, напал на мужчину. Подсудимый подошёл к автомобилю, в котором он находился, и нанёс водителю несколько ударов ножом. Травмы оказались слишком тяжёлыми, и потерпевший скончался на месте. Тогда Никита Ч. достал автомобилиста из салона машины и оттащил его тело к ближайшей свалке. Он положил на труп шины, несколько предметов одежды и документы, а затем поджег.



Затем злоумышленник сел в авто и уехал. Приговором суда его признали виновным по статьям «Убийство» и «Разбой». Он получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.