Ростовской группе «Каста» запретили проводить концерт в Петербурге
За несколько дней до выступления власти Санкт-Петербурга запретили проводить концерт ростовской группе «Каста». Информация об этом появилась 3 июня на странице рэп-квартета в Инстаграм.
Концерт должен был состояться в воскресенье, 6 июня в одном из крупнейших клубов Санкт-Петербурга. Поклонники раскупили все билеты в предвкушении услышать последний альбом известных рэперов. На музыкальных площадках сборник песен появился еще в декабре 2020 года. Однако из-за пандемии отправиться в тур с концертами у исполнителей не было возможности. Пришлось перенести на лето.
Летом же возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых правительство северной столицы запретило все концерты со 2 по 6 июня. А именно, в эти дни состоится ежегодный Петербургский международный экономический форум. Формально, в уведомлении о запрете проводить концерт причиной назвали сложную санэпидемиологическую ситуацию по COVID-19. Вот только на форуме, судя по всему, никаких угроз заболеть коронавирусом нет. Там и концерты можно проводить, и массовые мероприятия, на которых наверняка соберутся не меньше людей, чем на выступление «Касты». Если считать с обслуживающим и техническим персоналом, в ПМЭФ приняли участие порядка 20 тысяч человек.
Самое ужасное, что сотни и тысячи поклонников рэп-группы потратили деньги не только на билеты на концерт, но и на самолеты или поезда. Фанаты готовились к выступлению «Касты» - некоторые из них даже забронировали номера в гостиницах. Теперь поклонников ждет разочарование не только в несостоявшемся концерте, но и в потерянных деньгах.
Сами участники группы «Каста» по этому поводу тоже огорчены. Однако ростовские музыканты не отчаиваются и предлагают перенести концерт на другую дату.