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Концерт Басты в Петербурге вызвал скандал

Концерт Басты в Петербурге вызвал скандал
Концерт ростовского рэпера Басты в Санкт-Петербурге вызвал скандал. Комитет по культуре дополнительно проверит его на соблюдение противоэпидемических мер.

Массовое мероприятие прошло в Ледовом дворце 27 ноября. Послушать любимого исполнителя пришли тысячи фанатов. Сообщается, что согласование выступления якобы проводилось в рамках действующего порядка: вместимость зала сократили на 50%, а танцпол заменили на партер.

Но на опубликованных в социальных сетях фото и видео отчетливо видно, что тысячи фанатов с фонариками в руках не соблюдают социальную дистанцию и «масочный» режим. «Пир во время чумы» возмутил жителей Санкт-Петербурга.

Иронично, что практически на всех медиаматериалах с концерта поклонники дружно поют хит Басты «Сансара»: «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей». А рэпер после концерта благодарит их за соблюдением противоэпидемических норм.

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