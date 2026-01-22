Ростовским школьникам рассказали, сколько баллов по ЕГЭ нужно для получения аттестата

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Школьникам Ростова-на-Дону и их родителям рассказали, сколько в 2026 году необходимо баллов, чтобы выдали аттестат. Минимальные значения опубликовал Рособрнадзор 20 января.Тем, кто не собирается в вуз, достаточно преодолеть два экзамена по основным предметам: русский язык и математику (базовую или профильную). Для русского языка будет достаточно 24 баллов, для базовой математики — 7-11, а профильную придется сдать уже на 27 баллов.Школьники, которые не смогут или не захотят с этим справиться, сначала получат шанс на пересдачу.Если ничего не получится и тогда, придется остаться на второй год и сдать экзамен повторно. Еще вариант — уйти со справкой об окончании школы. В таком случае выпускник никогда не сможет поступить в университет (в том числе на коммерческое обучение).