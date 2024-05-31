В Ростовской области около 15 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по математике

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В Ростовской области 31 мая 14,8 тысячи школьников будут сдавать ЕГЭ по математике. Об этом сообщает портал DonDay с ссылкой на региональное министерство образования.Математика — обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Существуют два экзамена по математике: базовый и профильный.Выпускники, которым для поступления в вуз требуется результат ЕГЭ по математике, сдают экзамен профильного уровня. Остальные выпускники сдают экзамен базового уровня. В донском регионе ЕГЭ базового уровня пишут 8 169 школьников, а профильного — 6 640.ЕГЭ по математике базового уровня — это единственный экзамен, результаты которого оцениваются по привычной пятибалльной шкале. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать не менее семи баллов. Для сдачи профильного уровня математики необходимо набрать от 27 баллов и выше. Результаты экзамена по математике станут известны 20 июня.Напомним, в Ростовской области около 150 пунктов сдачи ЕГЭ. В каждом пункте проведения экзамена установлен металлодетектор. Через него проходят все ученики. Во время экзамена их действия записываются на камеры онлайн-видеонаблюдения. Кроме того, используется оборудование, которое блокирует сигналы мобильной связи.