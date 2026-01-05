Новости
В Ростовском зоопарке – пополнение: из парка Лога прибыл молодой бычок породы хайленд

В Ростовском зоопарке – пополнение! Прямиком из парка "Лога" прибыл очаровательный шотландский бычок породы хайленд. Эту новость сотрудники зоосада с радостью сообщили в своих социальных сетях еще 4 января.

Новому питомцу чуть больше года, и он уже осваивается в своем уличном вольере по соседству с могучими зубрами. Хайленды – это настоящие горцы, выходцы из суровых земель Шотландии, из Северо-Шотландского нагорья и Внешних Гебридских островов.

Их визитная карточка – невероятно длинная и теплая шерсть, которая защищает от самых жестоких морозов. Шуба Хайленда состоит из двух слоев: длинных, грубых наружных волос и мягкого, пушистого подшерстка. Благодаря такой "экипировке" этим коровам не страшны даже −50 градусов!

Но шотландцы не только морозоустойчивы, но и адаптированы к жаре. Летом они сбрасывают лишнюю шерсть, облегчая себе жизнь в теплую погоду, а к зиме вновь "одеваются" в теплую шубу.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
