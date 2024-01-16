Ростовский ученый рассказал, какие звездопады и кометы можно наблюдать в 2024 году

Фото: Николай Дёмин.

В 2024 году ожидается ряд астрономических явлений, которые можно наблюдать на территории Ростовской области. Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин рассказал о самых интересных.С 19 апреля по 28 мая над регионом пронесется метеорный поток эта-Аквариды. Следующие звездопады будут с 17 июля до 24 августа (Персеиды) и с 6 по 10 октября (Дракониды). В час можно будет увидеть десятки, а иногда и больше сотни метеоров.За год ожидаются четыре затмения: два лунных и два солнечных. Последними жители Дона не смогут полюбоваться. Дело в том, что солнечные затмения придутся на западное полушарие Земли. Полутеневое лунное затмение тоже окажется вне зоны видимости. А вот частное лунное затмение можно наблюдать 18 сентября со всей Европейской территории России. В том числе — из Ростовской области.— Что касается видимости планет, то она будет особенно благоприятна во второй половине 2024 года, — цитирует DonDay эксперта. — В этот период наступит противостояние, когда планеты окажутся на противоположной стороне от Солнца относительно Земли.Период противостояния считается лучшим для наблюдений планет. Они окажутся на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Светило будет полностью их освещать, а размер визуально станет больше. Единственный, у кого в этом году не будет противостояния, — Марс. Тем не менее, в ноябре и декабре условия его видимости окажутся наиболее благоприятны.Юпитер удастся лучше всего рассмотреть 7 декабря, Сатурн - 8 сентября, Нептун - 21 сентября, а Уран - 17 ноября. Условия видимости Меркурия и Венеры сменяются довольно быстро.- Меркурий будет доступен для наблюдения в январе, мае, сентябре и декабре — утром и в марте, июле и ноябре — вечером, - добавил Николай Дёмин. - Для Венеры период утренней видимости продлится с января по май, а вечерней — с августа по декабрь.Также в 2024 году жители Ростовской области смогут увидеть семь комет. Правда, для этого понадобится бинокль или любительский телескоп. Для наблюдений доступны P/Tsuchinshan (62P), P/Kushida (144P), PANSTARRS (C/2021 S3), P/Pons-Brooks (12P), P/Olbers (13P), P/Brewington (154P) и Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3).