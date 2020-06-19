Ростовский учёный прошёл Атлантический океан на судне из фильма «Титаник»
Фотографии Клима Григоренко и Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
Мало кто знает, что для съёмок известного фильма «Титаник» с Леонардо Ди Каприо привлекали настоящее научно-исследовательское судно. «Академик Мстислав Келдыш» принадлежит Институту океанологии имени Петра Ширшова Российской академии наук.
Возраст корабля — порядка 40 лет. Всё это время он, будучи настоящим плавучим институтом, бороздит мировой океан. Так, недавно на нём более сотни учёных со всей России совершили экспедицию по Атлантическому океану. В их числе был научный сотрудник Южного центра РАН Клим Григоренко, который занимался изучением взаимодействия водных масс Антарктики.
«Академик Мстислав Келдыш» с 1987-го был судном обеспечения обитаемых глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», один из которых уже отправлен в музей. «Миры» могут погружаться на глубину до шести километров. Именно они использовались для документальных подводных съёмок во время создания фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Предварительно режиссёр лично погружался к останкам корабля, чтобы познакомиться с ними поближе перед началом работы. Показанные на экране кадры реальны, они сделаны с помощью камеры, разработанной и установленной на «Мирах» специально для съёмок фильма.
Кадр из фильма «Титаник».
Сам корабль «Академик Мстислав Келдыш» можно увидеть на экране во время демонстрации исследовательских работ: когда герои вскрывали поднятый со дна сейф, беседовали с постаревшей Розой, изучали найденный в металлическом ящике рисунок обнажённой девушки. Специально для фильма на судне установили вертолётную площадку, на которую приземлилась актриса. Размеры и техническое оснащение «Академика Мстислава Келдыша» позволяют развернуть на нём не только платформу для научных исследований, но и съёмочную площадку.
Судно ещё не раз привлекали для создания документальных и художественных фильмов: «Бисмарк», «Чужие из бездны», «Призраки бездны: "Титаник"» и «Последние тайны "Титаника"». Корабль сейчас участвует не только в исследовательских экспедициях, но и в операциях по поиску затонувших судов.