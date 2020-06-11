От Антарктиды до Калининграда: ростовский учёный провёл два месяца в экспедиции по Атлантическому океану

Фото Клима Григоренко и других участников экспедиции.

Ростовский учёный рассказал о двухмесячной экспедиции в Атлантическом океане. В течение 67 дней научный сотрудник лаборатории гидрологии и гидрохимии отдела океанологии и географии Южного научного центра РАН Клим Григоренко изучал взаимодействие водных масс Антарктики, моря Уэдделла и пролива Дрейка.Общая длительность экспедиции составила 160 суток: с 1 декабря 2019-го по 8 мая 2020 года. На судне «Академик Мстислав Келдыш» учёные из Москвы, Мурманска, Владивостока, Севастополя, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов прошли по океану порядка 40,5 тысячи километров. Донской учёный присоединился к исследованию на четвертом этапе, когда судно стояло в Аргентине.Научный сотрудник ЮНЦ РАН занимался изучением придонных течений, которые являются одним из компонентов определения климатических изменений на Земле.Глубокое изучение океана специалистами началось примерно 25 лет назад. Почти в тысяче километров от побережья Южной Америки расположен глубоководный канал Вима с глубинами 4 600-4 700 метров, по которому антарктические придонные воды двигаются на север, с 1980-х годов проведено 25 экспедиций в этом районе. За эти годы исследования показали, что придонные воды нагреваются на 0,01 градуса каждые пять лет. Однако строить прогнозы о каких-либо климатических изменениях пока нельзя. Это связано с тем, что цикличность воды в Атлантике (движение от полюса и обратно) длится порядка 30-40 лет. Учёные же ещё не так долго наблюдают эти процессы, так что не проследили даже за одним полным циклом. Когда круг завершится, может оказаться, что температура воды, например, опять опускается.Жизнь учёных и команды на судне во время экспедиции заслуживает отдельного описания. «Академик Мстислав Келдыш» - настоящий плавучий институт, причём очень комфортный. Чёткого распорядка рабочего дня у научных сотрудников не было, каждый строил свой график так, как ему было удобно. Камбузная команда стабильно обеспечивала всех четырёхразовым питанием. Единственное неудобство — качка, из-за которой порой в столовой и каютах билась посуда. Однако к ней быстро привыкаешь.На обратном пути, когда судно проходило мимо Южной Америки, там была осень. На палубе сразу появились загорающие. Небольшой бассейн, специально предназначенный для отдыха, наполнили океанской водой. На экваторе учёные попали в самый разгар лета. Чем дальше двигались на север, тем холоднее становилось, из экваториального лета мы шли в северную весну. В районе Европы температура уже была меньше 20 градусов, так что любители позагорать уже не появлялись. Клим Григоренко с улыбкой сказал, что во время таких переходов понимаешь, что время года — понятие очень относительное.Неповторимое зрелище дарил животный мир Атлантического океана. У берегов Южной Америки вокруг судна стаями плавали пингвины, часто встречались киты, которые нередко выпрыгивали из воды, давая мореходам возможность сделать отличные снимки.В районе 40-х широт Южного полушария (на таком же удалении от экватора, как Испания в Северном полушарии) «Академик Мстислав Келдыш» прошёл через настоящий мир кальмаров. Здесь собираются промышленные суда со всего мира. Ночью они ярко освещены прожекторами и привлекают этим морских жителей. Издали скопление кораблей напоминает город.Севернее стали попадаться летучие рыбы, которые бросались врассыпную от судна, за один прыжок преодолевая над поверхностью воды расстояние до 300 метров. Уже ближе к концу пути в море, наконец, появились любопытные дельфины. Конечной точкой экспедиции стал Калининград.Клим Григоренко добавил, что, находясь в экспедиции вдали от суши, не ощущаешь, что в мире бушует какая-то эпидемия. Движение торговых судов осталось таким же оживлённым, как на трассе. Бросив взгляд на монитор, видишь там сотни значков с флагами разных стран, показывающих, что в морях так же кипит жизнь.Добавим, что климат Земли во многом формируется за счет процессов, происходящих в Мировом океане, и сотрудники Южного научного центра вовлечены в исследования всероссийского, а часто и международного масштаба в океане, как в экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Также они исследуют локальные проявления изменений климата в Азово-Черноморском регионе. Например, в 2019 году в совместной с Русским географическим обществом экспедиции изучали причины и следствия осолонения Азовского моря, затоки солёных черноморских вод через Керченский пролив. По результатам была построена схема циркуляции Азовского моря в современный маловодный период.