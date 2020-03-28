Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В мэрии Ростова сообщили о графике работы общественного транспорта во время режима изоляции

В мэрии Ростова сообщили о графике работы общественного транспорта во время режима изоляции
Ограничительный режим, введённый в Ростовской области в связи с распространением коронавируса, повлиял на все сферы жизни местных жителей. Не стал исключением и общественный транспорт.

Напомним, на время нерабочей недели, с 30 марта по 5 апреля, автобусы в Ростове ходят по расписанию выходных дней.
- На период всеобщей самоизоляции график движения городского транспорта останется таким же, как был введён ранее, - сообщили в администрации Ростова. – Транспорт продолжит ходить по расписанию выходного дня.

Добавим, что изменённое расписание предполагает увеличенный интервал движения и снижение количества единиц транспорта на маршрутах.

Как сообщалось ранее, с 31 марта в Ростовской области ужесточён режим самоизоляции. По новым правилам, гражданам разрешается покидать дома только при острой необходимости. За нарушение требований предусмотрен штраф. С 31 марта он увеличен до 40 тысяч рублей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.