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В Шахтах остановили работу общественного транспорта

В Шахтах остановили работу общественного транспорта
В Шахтах Ростовской области продолжают вводить меры для борьбы с пандемией коронавируса. Новые изменения коснулись работы общественного транспорта.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что с 1 апреля перестанут ходить автобусы средней и большой вместимости. По городу будут курсировать только микроавтобусы («ГАЗели»). Ими смогут пользоваться люди, которые в период самоизоляции продолжают ходить на работу.

В Ростове-на-Дону пока общественный транспорт продолжает курсировать. Он ходит по расписанию выходных дней — интервал движения составляет от 20 до 30 минут.

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