Ростовский рыбак поймал красивую и шуструю щуку на левом берегу Дона

Ростовский рыбак поймал красивую и шуструю щуку на левом берегу Дона. Своим уловом мужчина похвастался в соцсетях 14 апреля.

Как рассказал Сергей Тарасенко, в водоёме было много хищной рыбы. В тот день он ожидал поймать окуня, но благодаря хорошей приманке пришла и щука.

Рыбак отметил, что рыба легко взяла наживку и поплыла. Несмотря на небольшой размер и вес, щука отличалась необычным окрасом.Чешуя переливалась на солнце всеми цветами радуги, а тигровые плавники создавали интересный контраст.

Проворную красавицу мужчина отпустил обратно на волю из-за нерестового запрета.
Фото: соцсети
