Рыбак из Ростовской области поймал в Дону редкого берша

Рыбак из Ростовской области поймал в Дону редкого берша. Кадрами Сергей Тарасенко поделился в социальной сети.

Опытный рыбак в этот раз поехал на Левый берег Дона. Вначале улов не шел, сложности еще добавлял сильный ветер и непогода. Однако в какой-то момент на крючок попался хищный берш. Причем у него был необычный окрас. Хищная рыба отличается от своих сородичей ярким окрасом и выразительными черными полосами по туловищу.

Сергей сделал пару ярких кадров со своим трофеем и отпустил его в реку.

Отметим, что берш занесен в Красную книгу.
Фото: соцсети
